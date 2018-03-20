Два величезних кораблі зіткнулися у Пакистані і "розсипали" контейнери: фото та відео

У Пакистані два великих контейнеровози зіткнулися у морі, розсипашви десятки контейнерів з товаром.

Про це повідомляє Сfts.org.ua

300-метровий контейнеровоз "Tolten" зайшло в акваторію порту Карачі і попрямував до причалу для швартування, де врізався у 239-метрове судно "Hamburg Bay".

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В результаті аварії з корабля "Tolten" попадало у воду понад 20 контейнерів. Інформації про жертв і постраждалих наразі нема.

Вантажі з деформованих контейнерів забруднили акваторію порту, працівники намагаються підняти всі контейнери з води.

Два величезних кораблі зіткнулися у Пакистані – відео

Два величезних кораблі зіткнулися у Пакистані – відео

Два величезних кораблі зіткнулися у Пакистані і розсипали контейнери

Два величезних кораблі зіткнулися у Пакистані і розсипали контейнери