Два величезних кораблі зіткнулися у Пакистані і "розсипали" контейнери: фото та відео
У Пакистані два великих контейнеровози зіткнулися у морі, розсипашви десятки контейнерів з товаром.
Про це повідомляє Сfts.org.ua
300-метровий контейнеровоз "Tolten" зайшло в акваторію порту Карачі і попрямував до причалу для швартування, де врізався у 239-метрове судно "Hamburg Bay".
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В результаті аварії з корабля "Tolten" попадало у воду понад 20 контейнерів. Інформації про жертв і постраждалих наразі нема.
Вантажі з деформованих контейнерів забруднили акваторію порту, працівники намагаються підняти всі контейнери з води.
Два величезних кораблі зіткнулися у Пакистані – відео
Два величезних кораблі зіткнулися у Пакистані – відео
Два величезних кораблі зіткнулися у Пакистані і розсипали контейнери
Два величезних кораблі зіткнулися у Пакистані і розсипали контейнери