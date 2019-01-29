На форум Порошенко обманом заманили певицу Alyona Alyona: неожиданные детали

Реперка Алена Савраненко, более известная под своим псевдонимом Alyona Alyona, заявила, что ее обманом заманили на форум, где президент Петр Порошенко объявил о баллотировании на второй срок.

Девушке пообещали участие в конференции, где будут меценаты и спонсоры, ведь она ищет спонсоров для детского сада.

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Мне позвонил председатель Барышевской районной администрации и предложил принять участие в конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью помочь благотворительностью моему саду. Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампанию Петра Порошенко,

– рассказала певица.

Реперка добавила, что "при первой лучшей возможности, покинула это мероприятие" , потому что не хочет иметь отношения к какой-либо из политических организаций.

Кто такая Alyona Alyona?

Украинская рэп-исполнительница. Ее первый клип на трек "Рыбки", а также "Головы", собрали по миллиону просмотров на YouTube. Певица работала в детском саду села Барышевка на Киевщине, однако из-за давления со стороны коллег уволилась.

Что произошло на форуме? Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что будет баллотироваться на второй срок и участвовать в выборах, которые состоятся 31 марта, как самовыдвиженец.

Кто присутствовал на форуме Порошенко? В зале, где проходил форум, было несколько сотен людей. Среди них – предстоятель ПЦУ Епифаний, бывший президент Виктор Ющенко, нардеп Дмитрий Ярош, премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, Ирина и Юрий Луценко, городской голова Днепра Борис Филатов, писатель Лесь Подервянский, Юрий Винничук, певец Тарас Чубай, актриса Ирма Витовская, издатель Иван Малкович и многие другие.

Кого из артистов обманом использовали в агитации Порошенко?

В 2018 году Анастасия Приходько заявила, что ее обманули и без согласия использовали в предвыборной кампании президента Порошенко. По словам певицы, министр культуры Евгений Нищук предложил ей сняться именно в социальном видеоролике, однако видео получилось политическим. Кроме певицы, в пиар-ролике снялся Ахтем Сеитаблаев, который тоже не знал, что видео будет иметь политический характер.

Тогда же певица подала иск в суд за использование ее образа в политической рекламе без согласия.