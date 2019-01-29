На форум Порошенка обманом заманили співачку Alyona Alyona: несподівані деталі

Реперка Альона Савраненко, більш відома під своїм псевдонімом Alyona Alyona, заявила, що її обманом заманили на форум, де президент Петро Порошенко оголосив про балотування на другий термін.

Дівчині пообіцяли участь у конференції, де будуть меценати та спонсори, адже вона шукає спонсорів для дитячого садочку.

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Мені зателефонував голова Баришівської районної адміністрації та запропонував взяти участь у конференції, в якій будуть задіяні педагоги, благодійники, активісти та меценати з метою допомогти благодійністю моєму садочку. Я погодилась, але зовсім не очікувала, що потраплю на передвиборну кампанію Петра Порошенка,

– розповіла співачка.

Реперка додала, що "при першій ліпшій можливості, покинула цей захід", бо не хоче мати відношення до будь-якої з політичних організацій.

Хто така Alyona Alyona? Українська реп-виконавиця. Її перший кліп на трек "Рибки", а також "Голови", зібрали по мільйону переглядів на YouTube. Співачка працювала у дитячому садочку села Баришівка, що на Київщині, проте через тиск з боку колег звільнилася.

Що відбулося на форумі? Чинний президент України Петро Порошенко оголосив про те, що буде балотуватися на другий термін та братиме участь у виборах, які відбудуться 31 березня, як самовисуванець.

Хто був присутнім на форумі Порошенка? У залі, де відбувався форум було кілька сотень людей. Серед них - предстоятель ПЦУ Епіфаній, колишній президент Віктор Ющенко, нардеп Дмитро Ярош, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, Ірина та Юрій Луценки, міський голова Дніпра Борис Філатов, письменник Лесь Подерв'янський, Юрій Винничук, співак Тарас Чубай, актриса Ірма Вітовська, видавець Іван Малкович та багато інших.

Кого з артистів обманом використовували в агітації Порошенка? У 2018 році Анастасія Приходько заявила, що її обдурили та без згоди використали у передвиборчій кампанії президента Порошенка. За словами співачки, міністр культури Євген Нищук запропонував їй знятися саме в соціальному відеоролику, проте відео вийшло політичним. Окрім співачки, у піар-ролику знявся Ахтем Сеїтаблаєв, який теж не знав, що відео матиме політичний характер.



Тоді ж співачка подала позов до суду за використання її образу в політичній рекламі без згоди.