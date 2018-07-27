На Франковщине авто въехало в толпу людей

В селе Стецева Снятинского района Ивано-Франковской области в ночь на пятницу 27 августа автомобиль въехал в группу протестующих, которые перекрывали движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Отмечается, что около 01:00 в селе Стецева на дороге регионального значения сочетания Снятин – Городенка, 24-летний водитель, управляя автомобилем марки Opel Vectra, наехал на трех пешеходов, жителей села Стецева, которые препятствовали проезду.

В результате столкновения трое человек получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

В местных СМИ сообщают, что массовое перекрытие дорог в Ивано-Франковской области связано с невыполнением обещаний по ремонту дороги сообщением Снятин – Тязив.

Кроме того, по факту перекрытия дорожного движения на указанном отрезке дороги начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия).