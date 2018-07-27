На Франківщині авто в’їхало в натовп людей

У селі Стецева Снятинського району Івано-Франківської в ніч на п'ятницю, 27 серпня, автомобіль в'їхав в групу протестуючих, які перекривали рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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Зазначається, що близько 01:00, в селі Стецева на дорозі регіонального значення сполучення Снятин – Городенка, 24-річний водій, керуючи автомобілем марки Opel Vectra, наїхав на трьох пішоходів, жителів села Стецева, які перешкоджали проїзду.

В результаті зіткнення троє людей отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.

У місцевих ЗМІ повідомляють, що масове перекриття доріг в Івано-Франківській області пов'язано з невиконанням обіцянок по ремонту дороги сполученням Снятин –Тязів.

Крім того, за фактом перекриття дорожнього руху на зазначеному відрізку дороги розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства).