17:45
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 21°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Франківщині авто в’їхало в натовп людей

26 Читать новость на русском
ДТП у Снятинському районі
ДТП у Снятинському районі / rivnepost.rv.ua

У селі Стецева Снятинського району Івано-Франківської в ніч на п'ятницю, 27 серпня, автомобіль в'їхав в групу протестуючих, які перекривали рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Читайте також: На Донеччині внаслідок ДТП загинули 3 людини, ще 7 постраждали

Зазначається, що близько 01:00, в селі Стецева на дорозі регіонального значення сполучення Снятин – Городенка, 24-річний водій, керуючи автомобілем марки Opel Vectra, наїхав на трьох пішоходів, жителів села Стецева, які перешкоджали проїзду.

В результаті зіткнення троє людей отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.

У місцевих ЗМІ повідомляють, що масове перекриття доріг в Івано-Франківській області пов'язано з невиконанням обіцянок по ремонту дороги сполученням Снятин –Тязів.

Крім того, за фактом перекриття дорожнього руху на зазначеному відрізку дороги розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства).

Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Аварії та ДТП протести Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
сьогодні, 17:01 Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
Блог Соцмережі
День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
сьогодні, 16:03 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
Андрій Шляхтін 1457
Как на самом деле была крещена Русь
сьогодні, 15:00 Как на самом деле была крещена Русь
Блог Медіа
Пост на сто тисяч: як користувачі Facebook ведуться на фейки
сьогодні, 14:29 Пост на сто тисяч: як користувачі Facebook ведуться на фейки
Безпека на дорогах: які нововведення чекають на українців
сьогодні, 14:00 Безпека на дорогах: які нововведення чекають на українців
Яніна Ткачук
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Репресії проти Меджлісу запланувала ФСБ: журналісти знайшли таємний документ
 1 червня 2016 , 17:27
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Коломойський придумав спосіб платити зарплату в Дніпрі завдяки Коноплянці
 7 липня 2017 , 14:59
Ravon зазнає труднощі з поставкою автомобілів
 18 липня , 10:57
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук