На Донеччині внаслідок ДТП загинуло 3 людини, ще 7 постраждало

У п'ятницю, 27 липня, близько 10 години в Бахмутському районі, що на Донеччині, на трасі Горлівка-Бахмут зіштовхнулися автомобілі "Рено" та "Опель".

Про це повідомила прес-служба поліції Донецька.

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Як зазначили працівники поліції, на міжміській дорозі поблизу повороту до села Зайцеве сталося зіткнення двох легковиків.

Внаслідок аварії від отриманих травм три пасажири "Опеля" загинули. Водії автівок та 5 інших пасажирів госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеню важкості,

– передала прес-служба.



Смертельна аварія на Донеччині

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

До слова, 27 липня близько 9:00 на вулиці Лебединського у Вінниці зіткнулись два легкових автомобілі, бус та вантажівка. У результаті аварії одна людина загинула, ще двох у тяжкому стані госпіталізували.