14:53
27 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 19°C
  • суббота
    28°C 21°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    28°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Многорукий Путиндус. Жириновского бомбануло
Вєсті Кремля
21:10, 26 июля
Вести.UA. Дипломированный Гройсман. 11 друзей Холодницкого
Вєсті.UA
21:34, 26 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Донецкой области в результате ДТП погибли 3 человека, еще 7 пострадали

100 Читати новину українською
В Донецкой области в результате ДТП погибли 3 человека, еще 7 пострадали
В Донецкой области в результате ДТП погибли 3 человека, еще 7 пострадали / Полиция Донецкой области.

В пятницу, 27 июля, около 10:00 в Бахмутском районе на Донетчине, на трассе Горловка-Бахмут столкнулись автомобили "Рено" и "Опель".

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

Читайте также: Как снизить количество ДТП в Украине

Как отметили работники полиции, на междугородной дороге вблизи поворота к селу Зайцево произошло столкновение двух легковых автомобилей.

В результате аварии от полученных травм три пассажира "Опеля" погибли. Водители автомобилей и 5 других пассажиров госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести,
– передала пресс-служба.

Смертельна аварія на ДонеччиніСмертельная авария на Донетчине

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

К слову, 27 июля около 9:00 на улице Лебединского в Виннице столкнулись два легковых автомобиля, бус и грузовик. В результате аварии один человек погиб, еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы Транспорт Авто Новости Донецка
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пост на сто тысяч: как пользователи Facebook ведутся на фейки
сегодня, 14:29 Пост на сто тысяч: как пользователи Facebook ведутся на фейки
Безопасность на дорогах: какие нововведения ожидают украинцев
сегодня, 14:07 Безопасность на дорогах: какие нововведения ожидают украинцев
Яніна Ткачук
Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
сегодня, 13:39 Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
35326
Курорт строгого режима Крым: про "пустые" пляжи, цены и настроения на полуострове
сегодня, 13:01 Курорт строгого режима Крым: про "пустые" пляжи, цены и настроения на полуострове
Ірина Лаб'як
Венесуэльское будущее для России и Путина
сегодня, 12:02 Венесуэльское будущее для России и Путина
Злой Одессит
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Цыгане сегодняшнего: жертвы или агрессоры?
 3 июля 2015 , 14:30
Их будут помнить такими: фотопроект об украинских воинах, который пронизывает до глубины души
 2 декабря 2015 , 19:01
Фанаты сборной Украины провели марш в Харькове перед матчем с Турцией
 2 сентября 2017 , 20:24
Лига чемпионов: Барселона сыграла вничью с Ювентусом и вышла в 1/8 финала
 22 ноября 2017 , 23:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук