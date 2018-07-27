В Донецкой области в результате ДТП погибли 3 человека, еще 7 пострадали
В пятницу, 27 июля, около 10:00 в Бахмутском районе на Донетчине, на трассе Горловка-Бахмут столкнулись автомобили "Рено" и "Опель".
Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.
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Как отметили работники полиции, на междугородной дороге вблизи поворота к селу Зайцево произошло столкновение двух легковых автомобилей.
В результате аварии от полученных травм три пассажира "Опеля" погибли. Водители автомобилей и 5 других пассажиров госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести,
– передала пресс-служба.
Смертельная авария на Донетчине
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).
К слову, 27 июля около 9:00 на улице Лебединского в Виннице столкнулись два легковых автомобиля, бус и грузовик. В результате аварии один человек погиб, еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы.