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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как снизить количество ДТП в Украине

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Почему водители массово нарушают правила?
Почему водители массово нарушают правила? / Обозреватель

Причиной такого большого количества ДТП на дорогах Украины является безнаказанность нарушителей. И это касается не только так называемых "мажоров", но и других водителей, в том числе перевозчиков.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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В Украине за нарушение ПДД мало кого привлекают к реальной ответственности. К примеру, кто из водителей в Киеве придерживается правила передвижения по городу на максимальной скорости 50 километров в час? Но проблема еще и в безответственности тех, кто должен следить за соблюдением правил,
– говорит эксперт.

В частности, отмечает Вигиринский, после резонансного ДТП на Житомирщине автотрансинспекция проверила перевозчиков и обнаружила несколько сотен нарушений. Однако, понятно, что нарушения появились не за один день. Они существовали некоторое время, не исключено, что и на сам момент получения перевозчиком разрешительных документов.

"В автотрансинпекции могли закрывать глаза на нарушения перевозчика или не совершали текущий контроль. И обнаружили эти нарушения только после резонансного ДТП. Нарушитель должен реально почувствовать последствия. Например, его могут лишить возможности осуществлять рейсы в результате системных и грубых нарушений. Речь идет о безопасности десятков пассажиров", – подчеркивает Вигиринский.

Кроме того, считает Вигиринский, если бы водитель знал, что его нарушение будет зафиксировано видеорегистратором, и его оштрафуют, то придерживался бы ПДД.

Нужна автоматическая фиксация нарушений. Ее уже пытались внедрять, но включился коррупционный компонент, и приборы, которые фиксировали нарушения, были бы неправильно сертифицированы. Соответственно, эти доказательства сомнительны. И штрафов нет. Нарушитель знает, что ни его, ни его знакомых не привлекали к ответственности. А вот когда накажут показательно и высокопоставленных нарушителей, и обычных граждан, то желающих нарушать ПДД станет меньше,
– подчеркнул Андрей Вигиринский.

Напомним, в Тернополе 23 июля в результате столкновения двух автомобилей BMW несовершеннолетнюю девушку госпитализировали с закрытым переломом правой бедренной кости. 22 июля в Виннице на Хмельницком шоссе перед светофором столкнулись полицейский автомобиль Hyundai Sonata и KIA. Также в воскресенье, 22 июля, на 75 километре автодороги Киев – Харьков вблизи города Березань Барышевского района легковой автомобиль столкнулся с припаркованным грузовиком, в результате чего погибли два человека. 20 июля в результате смертельного ДТП на Житомирщине в целом погибли 10 человек, среди которых трое детей.

24 июня в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок умер от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители. Водителем авто оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Аварии и ДТП ДТП з Hummer у Киеве ДТП возле Житомира
Источник: 24 канал
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