В Тернополе после столкновения двух BMW несовершеннолетняя девушка попала в больницу: фото

В результате столкновения двух автомобилей BMW несовершеннолетнюю девушку госпитализировали с закрытым переломом правой бедренной кости.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на заявление патрульной полиции.

Читайте также: Полицейские попали в ДТП на светофоре в Виннице: есть пострадавшие

Отмечается, что столкнулись автомобили BMW 320 D и BMW Х5.

По предварительным данным, 20-летний водитель BMW 320 D нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения. Он и 17-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Его и 49-летнего водителя BMW Х5 после оказания медпомощи отпустили из больницы. Несовершеннолетнюю девушку госпитализировали. По предварительным данным, у нее закрытый перелом правой бедренной кости,

– говорится в сообщении.



Водитель BMW 320 D нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения



Сейчас правоохранители разыскивают свидетелей инцидента, которые могут помочь установить все обстоятельства ДТП.