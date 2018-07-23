У Тернополі після зіткнення двох BMW неповнолітня дівчина потрапила до лікарні: фото

Внаслідок зіткнення двох автомобілів BMW неповнолітню дівчину госпіталізували із закритим переломом правої стегнової кістки.

Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на заяву патрульної поліції.

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Зазначається, що зіткнулися автомобілі BMW 320 D та BMW Х5.

За попередніми даними, 20-річний водій BMW 320 D порушив правила дорожнього руху та виїхав на смугу зустрічного руху. Він та 17-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Його та 49-річного водія BMW Х5 після надання меддопомоги відпустили з лікарні. Неповнолітню дівчину шпиталізували. За попередніми даними, у неї закритий перелом правої стегнової кістки,

– йдеться у повідомленні.



Водій BMW 320 D порушив правила дорожнього руху та виїхав на смугу зустрічного руху

Наразі правоохоронці розшукують свідків інциденту, які можуть допомогти встановити усі обставини ДТП.