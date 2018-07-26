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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як знизити кількість ДТП в Україні

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Чому водії масово порушують правила?
Чому водії масово порушують правила? / Оглядач

Причиною такої великої кількості ДТП на дорогах України є безкарність порушників. І це стосується не лише так званих "мажорів", а й інших водіїв, у тому числі перевізників.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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В Україні за порушення ПДР мало кого притягують до реальної відповідальності. Приміром, хто з водіїв у Києві дотримується правила пересування містом на максимальній швидкості 50 кілометрів за годину? Але проблема ще й безвідповідальності тих, хто мусить стежити за дотриманням правил,
– говорить експерт.

Зокрема, зауважує Вігірінський, після резонансного ДТП на Житомирщині автотрансінспекція перевірила перевізників і виявила кілька сотень порушень. Однак, зрозуміло, що порушення з’явилися не за один день. Вони існували якийсь час, не виключено, що й на сам момент отримання перевізником дозвільних документів.

"В автотрансінпекції могли закривати очі на порушення перевізника або не здійснювали поточний контроль. І виявили ці порушення тільки після резонансного ДТП. Порушник повинен реально відчути наслідки. Приміром, його можуть позбавити можливості здійснювати рейси внаслідок системних і грубих порушень. Йдеться про безпеку десятків пасажирів", – підкреслює Вігірінський.

Крім того, вважає Вігірінський, якби водій знав, що його порушення буде зафіксовано відеореєстратором, і його оштрафують, то дотримувався б ПДР.

Потрібна автоматична фіксація порушень. Її вже намагалися впроваджувати, але включився корупційний компонент, і прилади, які фіксували порушення, були начебто неналежним чином сертифіковані. Відповідно, ці докази сумнівні. І штрафів немає. Порушник знає, що ні його, ні його знайомих не притягували до відповідальності. А от коли покарають показово і високопосадовців-порушників, і звичайних громадян, то охочих порушувати ПДР стане менше,
– підкреслив Андрій Вігірінський.

Нагадаємо, у Тернополі 23 липня внаслідок зіткнення двох автомобілів BMW неповнолітню дівчину госпіталізували із закритим переломом правої стегнової кістки. 22 липня у Вінниці на Хмельницькому шосе перед світлофором зіткнулися поліцейський автомобіль Hyundai Sonata та КІА. Також у неділю, 22 липня, на 75 кілометрі автодороги Київ – Харків поблизу міста Березань Баришівського району легковий автомобіль зіткнувся з припаркованою вантажівкою, через що загинуло двоє людей. 20 липня внаслідок смертельної ДТП на Житомирщині, загалом загинули 10 осіб, серед яких три дитини.

24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці. Водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Аварії та ДТП ДТП з Hummer у Києві ДТП поблизу Житомира
Джерело: 24 канал
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