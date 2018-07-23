Рейдові перевірки перевізників за два дні виявили 326 порушень

Безпеку пасажирських перевезень в Україні після низки трагедій на дорогах почали активно обговорювати в уряді. За дорученням Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна з 21 липня рейдові перевірки за дотриманням вимог чинного законодавства перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів, проводяться у посиленому режимі.

Про це повідомила Державна служба України з безпеки на транспорті.

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Інспектори Укртрансбезпеки та працівники Нацполіції станом на вечір 22 липня перевірили 1230 транспортних засобів і виявили 326 порушень. З них 158 – це відсутність дозвільних документів. Укртрансбезпека працює у режимі повної мобілізації усіх ресурсів заради зниження аварійності на автошляхах.



ВО керівника Укртрансбезпеки В’ячеслав Дідківський

"Завдяки повному взаєморозумінню і консолідації зусиль усіх і кожного зокрема ми зможемо кардинально змінити на краще ту ситуацію, яка склалась з аварійністю сьогодні", – заявив виконувач обов’язків Голови Державної служби України з безпеки на транспорті В’ячеслав Дідківський.

Нагадаємо, у Тернополі 23 липня внаслідок зіткнення двох автомобілів BMW неповнолітню дівчину госпіталізували із закритим переломом правої стегнової кістки. 22 липня у Вінниці на Хмельницькому шосе перед світлофором зіткнулися поліцейський автомобіль Hyundai Sonata та КІА. Також у неділю, 22 липня, на 75 кілометрі автодороги Київ – Харків поблизу міста Березань Баришівського району легковий автомобіль зіткнувся з припаркованою вантажівкою, через що загинуло двоє людей. 20 липня внаслідок смертельної ДТП на Житомирщині, загалом загинули 10 осіб, серед яких три дитини.