Рейдовые проверки перевозчиков за два дня обнаружили 326 нарушений

Безопасность пассажирских перевозок в Украине после ряда трагедий на дорогах начали активно обсуждать в правительстве. По поручению Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна с 21 июля рейдовые проверки соблюдения требований действующего законодательства перевозчиками, которые осуществляют перевозки пассажиров, проводятся в усиленном режиме.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.

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Инспекторы Укртрансбезопастности и работники Нацполиции по состоянию на вечер 22 июля проверили 1230 транспортных средств и обнаружили 326 нарушений. Из них 158 – это отсутствие разрешительных документов. Укртрансбезопастность работает в режиме полной мобилизации всех ресурсов ради снижения аварийности на автодорогах.



ИО руководителя Укртрансбезопасности Вячеслав Дидковский

"Благодаря полному взаимопониманию и консолидации усилий всех и каждого мы сможем кардинально изменить к лучшему ситуацию, которая сложилась с аварийностью сегодня", – заявил исполняющий обязанности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский.

Напомним, в Тернополе 23 июля в результате столкновения двух автомобилей BMW несовершеннолетнюю девушку госпитализировали с закрытым переломом правой бедренной кости. 22 июля в Виннице на Хмельницком шоссе перед светофором столкнулись полицейский автомобиль Hyundai Sonata и KIA. Также в воскресенье, 22 июля, на 75 километре автодороги Киев – Харьков вблизи города Березань Барышевского района легковой автомобиль столкнулся с припаркованным грузовиком, в результате чего погибли два человека. 20 июля в результате смертельного ДТП на Житомирщине, в общем погибли 10 человек, среди которых трое детей.