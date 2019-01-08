На Франковщине произошло смертельное ДТП: от мощного удара внедорожник перевернулся
На Рождество, 7 января, в Угринове, Франковской области, внедорожник Mitsubishi врезался в Geely. В результате аварии два человека погибли, пятерых – госпитализировали.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Ивано-Франкцевской области.
Читайте также: Погиб ребенок и еще три пострадали в результате страшного ДТП на Львовщине
По предварительным данным, из-за сложных погодных условий водитель Mitsubishi не справился с управлением и влетел в другое авто.
В ДТП на месте погиб пассажир Geely, водитель авто умер в больнице. Еще пятерых пострадавших госпитализировали.
Видео: авария в Угринове
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии