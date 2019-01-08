На Франковщине произошло смертельное ДТП: от мощного удара внедорожник перевернулся

На Рождество, 7 января, в Угринове, Франковской области, внедорожник Mitsubishi врезался в Geely. В результате аварии два человека погибли, пятерых – госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Ивано-Франкцевской области.

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По предварительным данным, из-за сложных погодных условий водитель Mitsubishi не справился с управлением и влетел в другое авто.

В ДТП на месте погиб пассажир Geely, водитель авто умер в больнице. Еще пятерых пострадавших госпитализировали.

Видео: авария в Угринове