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      На Франковщине произошло смертельное ДТП: от мощного удара внедорожник перевернулся

      58 Читати новину українською
      Авария в Угринове
      Авария в Угринове / Полиция

      На Рождество, 7 января, в Угринове, Франковской области, внедорожник Mitsubishi врезался в Geely. В результате аварии два человека погибли, пятерых – госпитализировали.

      Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Ивано-Франкцевской области.

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      По предварительным данным, из-за сложных погодных условий водитель Mitsubishi не справился с управлением и влетел в другое авто.

      В ДТП на месте погиб пассажир Geely, водитель авто умер в больнице. Еще пятерых пострадавших госпитализировали.

      Видео: авария в Угринове

       

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы Полиция Новости Ивано-Франковска
      Источник: 24 Канал
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