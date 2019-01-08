На Франківщині сталась смертельна ДТП: від потужного удару позашляховик перекинуло

На Різдво, 7 січня, в Угриневі, що на Франківщині, позашляховик Mitsubishi врізався у Geely. Внаслідок аварії двоє людей загинули, п'ятьох – госпіталізували.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції в Івано-Франкцівській області.

Читайте також: Загинула дитина та ще три постраждали внаслідок страшної ДТП на Львівщині

За попередніми даними, через складні погодні умови водій Mitsubishi не впорався з керуванням і влетів в інше авто.

У ДТП на місці загинув пасажир Geely, водій авто помер у лікарні. Ще п'ятьох постраждалих госпіталізували.

Відео: аварія в Угриневі