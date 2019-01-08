На Франківщині сталась смертельна ДТП: від потужного удару позашляховик перекинуло
На Різдво, 7 січня, в Угриневі, що на Франківщині, позашляховик Mitsubishi врізався у Geely. Внаслідок аварії двоє людей загинули, п'ятьох – госпіталізували.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції в Івано-Франкцівській області.
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За попередніми даними, через складні погодні умови водій Mitsubishi не впорався з керуванням і влетів в інше авто.
У ДТП на місці загинув пасажир Geely, водій авто помер у лікарні. Ще п'ятьох постраждалих госпіталізували.
Відео: аварія в Угриневі
Джерело: 24 Канал
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