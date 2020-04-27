21:08
27 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК ЗАДЕРЖАНИЕ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      На Харьковщине полтысячи человек искали 6-летнюю Милану Шевелеву: ее нашли мертвой

      - Читати новину українською
      Милана Шевелева пропала в Харьковской области: ребенка нашли мертвым
      На Харківщині добу розшукували 6-річну Мілану Шевельову / Колаж 24 каналу

      Сутки на Харьковщине искали 6-летнюю Милану Шевелеву, которая ушла из дома вечером 26 апреля и не вернулась. Ребенок пошел погулять и просто исчез. Это случилось в маленьком селе Сосновка, что в Золочевском районе Харьковской области.

      Дівчинка разом з батьками приїхала з Харкова у село того ж дня, у гості до бабусі. Близько 18 вечора Мілана разом з двоюрідним братом-однолітком вийшла з дому погуляти. Про це пише "Город Х".

      Раніше у Харкові Смертельна ДТП у Харкові: двоє людей загинули внаслідок зіткнення легковиків

      Брат катався на велосипеді, а Мілана бігала за ним. Втім, потім хлопчик повернувся додому сам, без сестри. Пошуки дитини організували негайно ж: окрім людей з Соснівки, до них залучили мешканців інших сіл, волонтерів та поліцію.

      Мілана Шевельова
      Мілана Шевельова / Фото "Город Х"

      Пошуки Мілани Шевельової: відео

      Увесь вечір та ніч вони прочісували територію навколо села.

      Всю ніч йшла злива, собаки слід не беруть. На місці були й правоохоронці, і МНС – прочесали ліс, світили тепловізорами – дівчинки ніде немає. Водолази перевірили дно водойми в селі Соснівка – там теж порожньо,
      – розповідав один із волонтерів.

      До пошуків дівчинки встигли залучити навіть екстрасенсів. Вони наштовхнули волонтерів на пошуки "червоної машини, на якій могли викрасти дитину".

      Пошуки
      Десятки волонтерів з'їхалися на пошуки / Фото з телеграм-каналу "Харьков 1654"

      Пошуки
      Дитину шукали понад пів тисячі людей / Фото з телеграм-каналу "Харьков 1654"

      Основною версію зникнення розглядали викрадення.

      Однак надвечір 27 квітня тіло Мілани знайшли за 8 кілометрів від Соснівки. За попередніми даними, дитина померла від переохолодження.

      Село Соснівка на Харківщині, де сталася трагедія:

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Жертвы Дети и несовершеннолетние Полиция Новости Харькова Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      VR + AR: какое будущее культурных и креативных индустрий
      сегодня , 20:59 VR + AR: какое будущее культурных и креативных индустрий
      Следствие по делу Екатерины Гандзюк закончено: что известно на этот момент
      сегодня , 20:00 Следствие по делу Екатерины Гандзюк закончено: что известно на этот момент
      Ігор Саджениця