На Херсонщине начали работать дополнительные силы полиции
С 10 июня в связи с официальным началом курортного сезона на территории нескольких населенных пунктов в Херсонской области дополнительно в круглосуточном режиме начали работу четыре полицейские станции.
Соответствующую информацию обнародовало министерство внутренних дел в своем Twitter.
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На Херсонщине начали работу 4 полицейские станции
"С 10 июня на территории населенных пунктов в поселке Железный Порт, поселке городского типа Лазурное, поселке Хорлы и на Арабатской стрелке дополнительно в круглосуточном режиме начали работу 4 полицейские станции. Желаем безопасного отдыха", – говорится в сообщении.
Станции располагаются в 4 населенных пунктах с наибольшим количеством баз отдыха
В то же время пресс-служба Нацполиции подчеркивает, что отныне местные жители и отдыхающие будут иметь возможность более оперативно получить всю необходимую помощь.
Охрану порядка будут обеспечивать также пешие, авто - и велопатрули
"Станции будут работать в круглосуточном режиме. На ежесуточное дежурство заступают сотрудники дежурной части, следственно-оперативная группа, осуществляется прием граждан участковым офицером полиции. Также ежедневно на охрану публичного порядка и безопасности граждан заступатимуть пешие, авто - и велопатрули", – добавляют правоохранители.
Все станции будут работать в круглосуточном режиме
Полицейские станции будут располагаться по следующим адресам:
– Лазурное, Скадовский район, улица Металлургов, 3-А, телефоны: (05537) 3-03-01, (099) 62-22-432;
– Железный Порт, Голопристанский район, улица Школьная, 43-Б, телефоны: (05539) 3-51-42, (099) 20-19-005;
– Хорлы, Каланчакский район, улица Пограничников, 4, телефон: (095) 86-46-730;
– Арабатская стрелка, поселок Генгірка, Генический район, вул. Набережная, 39, телефон: (095) 86-02-295.
Напомним, недавно в Херсоне на городском рынке продавщица обнаружила взрывное устройство.