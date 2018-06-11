На Херсонщине начали работать дополнительные силы полиции

С 10 июня в связи с официальным началом курортного сезона на территории нескольких населенных пунктов в Херсонской области дополнительно в круглосуточном режиме начали работу четыре полицейские станции.

Соответствующую информацию обнародовало министерство внутренних дел в своем Twitter.

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На Херсонщине начали работу 4 полицейские станции

"С 10 июня на территории населенных пунктов в поселке Железный Порт, поселке городского типа Лазурное, поселке Хорлы и на Арабатской стрелке дополнительно в круглосуточном режиме начали работу 4 полицейские станции. Желаем безопасного отдыха", – говорится в сообщении.

Станции располагаются в 4 населенных пунктах с наибольшим количеством баз отдыха

В то же время пресс-служба Нацполиции подчеркивает, что отныне местные жители и отдыхающие будут иметь возможность более оперативно получить всю необходимую помощь.

Охрану порядка будут обеспечивать также пешие, авто - и велопатрули

"Станции будут работать в круглосуточном режиме. На ежесуточное дежурство заступают сотрудники дежурной части, следственно-оперативная группа, осуществляется прием граждан участковым офицером полиции. Также ежедневно на охрану публичного порядка и безопасности граждан заступатимуть пешие, авто - и велопатрули", – добавляют правоохранители.

Все станции будут работать в круглосуточном режиме

Полицейские станции будут располагаться по следующим адресам:

– Лазурное, Скадовский район, улица Металлургов, 3-А, телефоны: (05537) 3-03-01, (099) 62-22-432;

– Железный Порт, Голопристанский район, улица Школьная, 43-Б, телефоны: (05539) 3-51-42, (099) 20-19-005;

– Хорлы, Каланчакский район, улица Пограничников, 4, телефон: (095) 86-46-730;

– Арабатская стрелка, поселок Генгірка, Генический район, вул. Набережная, 39, телефон: (095) 86-02-295.

Інформація для всіх, хто збирається відвідати курорти Херсонщини



З 10 червня на території населених пунктів у с.Залізний Порт, смт Лазурне, с.Хорли та на Арабатській стрілці додатково в цілодобовому режимі почали роботу 4️⃣поліцейські станції.

Бажаємо безпечного відпочинку pic.twitter.com/F3lT8MSyCd — МВС України (@MVS_UA) June 11, 2018

Напомним, недавно в Херсоне на городском рынке продавщица обнаружила взрывное устройство.