14:42
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 12°C
  • вівторок
    26°C 17°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

На Херсонщині почали працювати додаткові сили поліції

170 Читать новость на русском
На Херсонщині в цілодобовому режимі розпочали роботу 4 поліцейські станції
На Херсонщині в цілодобовому режимі розпочали роботу 4 поліцейські станції / ГУ НП

З 10 червня у зв'язку із офіційним початком курортного сезону на території кількох населених пунктів у Херсонській області додатково в цілодобовому режимі почали роботу чотири поліцейські станції.

Відповідну інформацію оприлюднило міністерство внутрішніх справ у своєму Twitter.

Читайте також: Навіщо створювати патрульну поліцію Криму: у Порошенка дали пояснення

Херсонщина, курорт, відпочинок, поліція
На Херсонщині розпочали роботу  4 поліцейські станції

"З 10 червня на території населених пунктів у селищі Залізний Порт, селищі міського типу Лазурне, селищі Хорли та на Арабатській стрілці додатково в цілодобовому режимі почали роботу 4 поліцейські станції. Бажаємо безпечного відпочинку", – мовиться у дописі.

Херсонщина, курорт, відпочинок, поліція
Станції розташовуються у 4 населенних пунктах з найбільшою кількістю баз відпочинку 

Водночас прес-служба Нацполіції підкреслює, що відтепер місцеві жителі та відпочивальники матимуть можливість більш оперативно отримати всю необхідну допомогу.

Херсонщина, курорт, відпочинок, поліція
Охорону порядку забезпечуватимуть також піші, авто- та велопатрулі 

"Станції працюватимуть в цілодобовому режимі. На щодобове чергування заступають працівники чергової частини, слідчо-оперативна група, здійснюється прийом громадян дільничним офіцером поліції. Також щоденно на охорону публічного порядку та безпеки громадян заступатимуть піші, авто- та велопатрулі", – додають правоохоронці.

Херсонщина, курорт, відпочинок, поліція
Усі станції працюватимуть у цілодобовому режимі 

Поліцейські станції розташовуватимуться за такими адресами:

– Лазурне, Скадовський район, вулиця Металургів, 3-А), телефони: (05537) 3-03-01, (099) 62-22-432;

– Залізний Порт, Голопристанський район, вулиця Шкільна, 43-Б), телефони: (05539) 3-51-42, (099) 20-19-005;

– Хорли, Каланчацький район, вулиця Прикордонників, 4), телефон: (095) 86-46-730;

– Арабатська стрілка, селище Генгірка, Генічеський район, вул. Набережна, 39), телефон: (095) 86-02-295.

Нагадаємо, нещодавно у Херсоні на міському ринку продавщиця виявила вибуховий пристрій.

Теги: Новини України відпочинок Новини Херсона Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр
сьогодні, 14:03 ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр
170
Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
сьогодні, 12:01 Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
Ілля Кенігштейн 319
Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
сьогодні, 08:37 Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
Ольга Черненко 1387
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
10 червня, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 3848
Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
10 червня, 21:00 Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
Тетяна Мартинюк 2198
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук