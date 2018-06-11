На Херсонщині почали працювати додаткові сили поліції

З 10 червня у зв'язку із офіційним початком курортного сезону на території кількох населених пунктів у Херсонській області додатково в цілодобовому режимі почали роботу чотири поліцейські станції.

Відповідну інформацію оприлюднило міністерство внутрішніх справ у своєму Twitter.

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На Херсонщині розпочали роботу 4 поліцейські станції

"З 10 червня на території населених пунктів у селищі Залізний Порт, селищі міського типу Лазурне, селищі Хорли та на Арабатській стрілці додатково в цілодобовому режимі почали роботу 4 поліцейські станції. Бажаємо безпечного відпочинку", – мовиться у дописі.



Станції розташовуються у 4 населенних пунктах з найбільшою кількістю баз відпочинку

Водночас прес-служба Нацполіції підкреслює, що відтепер місцеві жителі та відпочивальники матимуть можливість більш оперативно отримати всю необхідну допомогу.



Охорону порядку забезпечуватимуть також піші, авто- та велопатрулі

"Станції працюватимуть в цілодобовому режимі. На щодобове чергування заступають працівники чергової частини, слідчо-оперативна група, здійснюється прийом громадян дільничним офіцером поліції. Також щоденно на охорону публічного порядку та безпеки громадян заступатимуть піші, авто- та велопатрулі", – додають правоохоронці.



Усі станції працюватимуть у цілодобовому режимі

Поліцейські станції розташовуватимуться за такими адресами:

– Лазурне, Скадовський район, вулиця Металургів, 3-А), телефони: (05537) 3-03-01, (099) 62-22-432;

– Залізний Порт, Голопристанський район, вулиця Шкільна, 43-Б), телефони: (05539) 3-51-42, (099) 20-19-005;

– Хорли, Каланчацький район, вулиця Прикордонників, 4), телефон: (095) 86-46-730;

– Арабатська стрілка, селище Генгірка, Генічеський район, вул. Набережна, 39), телефон: (095) 86-02-295.

Інформація для всіх, хто збирається відвідати курорти Херсонщини



З 10 червня на території населених пунктів у с.Залізний Порт, смт Лазурне, с.Хорли та на Арабатській стрілці додатково в цілодобовому режимі почали роботу 4️⃣поліцейські станції.

Бажаємо безпечного відпочинку pic.twitter.com/F3lT8MSyCd — МВС України (@MVS_UA) June 11, 2018

Нагадаємо, нещодавно у Херсоні на міському ринку продавщиця виявила вибуховий пристрій.