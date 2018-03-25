Навіщо створювати патрульну поліцію Криму: у Порошенка дали пояснення

Однією з причин, чому в Херсонській області до кінця поточного року буде сформовано патрульну поліцію Криму, оскільки тут не вистачає правоохоронців для контролю над ситуацією у регіоні, який межує з тимчасово окупованим Кримом.

Про це розповів перший заступник Постійного представника президента в Криму Ізет Гданов у коментарі "Громадському радіо".

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За його словами, кількість поліцейських, які були до анексії Криму в Херсонській області, залишилась на тому ж рівні, відтак, як зауважив заступник представника президента на піострові, там немає достатніх сил поліції, щоб повноцінно відпрацювати ту ситуацію, яка склалася.

Через кожен з трьох пунктів пропуску проходять наші громадяни, до 44 тисяч осіб проходять щомісяця лише в один бік у пункті пропуску в селі Чонгар", – переконує він.

Крім того, Гданов зауважив, що з боку окупанта йдуть постійні спроби дестабілізувати ситуація на материковій Україні.

"Тому патрульна поліція повинна буде реагувати на це в межах своєї компетенції. Ми повинні сформувати на материковій Україні всі структури, щоб, коли настане час звільнення Автономної Республіки Крим, ці підрозділи буде передислоковано до Криму", – додав заступник Постійного представника президента в Криму.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін заявляв, що до кінця 2018 року планується завершення комплектування частини підрозділів патрульної поліції Криму.