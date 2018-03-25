Зачем создавать патрульную полицию Крыма: у Порошенко дали объяснения

Одной из причин, почему в Херсонской области до конца текущего года будет сформирована патрульнуя полиция Крыма, является то, что здесь не хватает правоохранителей для контроля над ситуацией в регионе, который граничит с временно оккупированным Крымом.

Об этом рассказал первый заместитель Постоянного представителя президента в Крыму Изет Гданов в комментарии "Громадському радіо".

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По его словам, количество полицейских, которые были до аннексии Крыма в Херсонской области, осталось на том же уровне, поэтому, как отметил заместитель представителя президента на полуострове, там нет достаточно сил полиции, чтобы полноценно отработать ту ситуацию, которая сложилась.

"Через каждый из трех пунктов пропуска проходят наши граждане, до 44 тысяч человек проходят ежемесячно только в одну сторону в пункте пропуска в селе Чонгар ", – убеждает он.

Кроме того, Гданов заметил, что со стороны оккупанта идут постоянные попытки дестабилизировать ситуацию на материковой Украине.

"Поэтому патрульная полиция должна будет реагировать на это в пределах своей компетенции. Мы должны сформировать на материковой Украине все структуры, чтобы, когда придет время освобождения Автономной Республики Крым, эти подразделения будут передислоцированы в Крым", – добавил заместитель Постоянного представителя президента в Крыму.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявлял, что к концу 2018 года планируется завершение комплектования части подразделений патрульной полиции Крыма.