На итальянском карнавале поиздевались над Трампом: его изобразили "Богом-Императором"

На карнавале в итальянском городе Виареджо, в Тоскане, посмеялись с главы Белого дома Дональда Трампа. Так, американского лидера изобразили в провокативном образе "Бога-Императора" из британской настольной игры.

Так, по улочкам итальянского города итальянцы везли многометровую фигуру-карикатуру на президента США Дональда Трампа в громоздких доспехах. Вокруг фигуры также были размещены маленькие синие птички – эмблемы популярной соцсети Twitter, которой так любит пользоваться американский президент, передает Euronews.

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Во время карнавала гигантский Трамп в лавровом венке крутил головой, на лице создатели фигуры изобразили суровую гримасу. Вместо рук у карикатуры американского президента были лапы с длинными когтями.

Кстати, в США называть Трампа "Богом-Императором" начали еще в период избирательной кампании. Во вселенной настольной игры Warhammer Бог-Император является верховным лидером, а затем и божеством человеческой расы, которая освоила космос и ведет бесконечные войны с разной инопланетной жизнью. Известно, что Бог-Император остается заключенным в золотой трон и является ни полностью живым, ни мертвым.

Смотрите видео с фигурой-карикатурой на Трампа:

Добавим, что ежегодный карнавал в Виареджо известен своим остроумным откликом на все актуальные темы, от политики до эстрады. В этом году создатели костюмов высказались также на темы школьного буллинга, экологии и феминизма.

Трамп – "Бог-Император", смотрите видео: