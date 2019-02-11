23:21
13 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      На італійському карнавалі поглузували із Трампа: його зобразили "Богом-Імператорм"

      248 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      На карнавалі в італійському місті Віареджо, що у Тоскані, поглузували із глави Білого дому Дональда Трампа. Так, американського лідера зобразили у провокативному образі "Бога-Імператора" із британської настільної гри.

      Так, вуличками італійського міста італійці везли багатометрову фігуру-карикатуру на президента США Дональда Трампа у громіздких обладунках. Довкола фігури також були розміщені маленькі сині пташки – емблеми популярної соцмережі Twitter, якою так любить послуговуватись американський президент, передає Euronews.

      Читайте також: Працює мало: журналісти оприлюднили графік Трампа

      Під час карнавалу гігантський Трамп у лавровому вінку крутив головою, на обличчі творці фігури зобразили сувору гримасу. Замість рук у карикатури американського президента були лапи із довгими пазурами.

      До речі, у США називати Трампа "Богом-Імператором" почали ще в період виборчої кампанії. У всесвіті настільної гри Warhammer Бог-Імператор є верховним лідером, а потім і божеством людської раси, яка опанувала космос та веде нескінченні війни з будь-яким інопланетним життям. Відомо, що Бог-Імператор залишається ув'язненим в золотому троні та, є ані повністю живим, ані мертвим.

      Дивіться відео із фігурою-карикатурою на Трампа:

      Додамо, що щорічний карнавал у Віареджо відомий своїм дотепним відгуком на усі актуальні теми, від політики до естради. Цього року творці костюмів висловилися також на теми шкільного булінгу, екології та фемінізму.

      Трамп – "Бог-Імператор", дивіться відео:

       

      blog_ava
      Вбивство Гандзюк замовив генерал СБУ Данило Доценко: у СБУ відреагували на звинувачення Мангера
      сьогодні
      2876
      Теги: Курйозні новини Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 11 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сьогодні , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 68
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сьогодні , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1655
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      836
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      сьогодні , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 199
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      5102
      Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено
      4 травня 2016 , 11:21 16
      У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій
       22 травня 2016 , 07:32
      Усик готовий покинути Україну
      22 квітня 2016 , 22:27
      Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці
       10 січня 2016 , 17:18 12
      Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)
       26 травня 2016 , 04:19
      Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки
       4 січня 2016 , 00:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук