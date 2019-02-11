На італійському карнавалі поглузували із Трампа: його зобразили "Богом-Імператорм"

На карнавалі в італійському місті Віареджо, що у Тоскані, поглузували із глави Білого дому Дональда Трампа. Так, американського лідера зобразили у провокативному образі "Бога-Імператора" із британської настільної гри.

Так, вуличками італійського міста італійці везли багатометрову фігуру-карикатуру на президента США Дональда Трампа у громіздких обладунках. Довкола фігури також були розміщені маленькі сині пташки – емблеми популярної соцмережі Twitter, якою так любить послуговуватись американський президент, передає Euronews.

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Під час карнавалу гігантський Трамп у лавровому вінку крутив головою, на обличчі творці фігури зобразили сувору гримасу. Замість рук у карикатури американського президента були лапи із довгими пазурами.

До речі, у США називати Трампа "Богом-Імператором" почали ще в період виборчої кампанії. У всесвіті настільної гри Warhammer Бог-Імператор є верховним лідером, а потім і божеством людської раси, яка опанувала космос та веде нескінченні війни з будь-яким інопланетним життям. Відомо, що Бог-Імператор залишається ув'язненим в золотому троні та, є ані повністю живим, ані мертвим.

Дивіться відео із фігурою-карикатурою на Трампа:

Додамо, що щорічний карнавал у Віареджо відомий своїм дотепним відгуком на усі актуальні теми, від політики до естради. Цього року творці костюмів висловилися також на теми шкільного булінгу, екології та фемінізму.

Трамп – "Бог-Імператор", дивіться відео: