На Ивано-Франковщине мужчина бросил гранату в толпу: много раненых

В селе Лесная Тарновица на Ивано-Франковщине вечером 21 мая сержант бросил гранату в группу людей, с которыми конфликтовал.

Об этом в Facebook написал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Происшествие случилось неподалеку от местного кафе. 25-летний парень поссорился с жителями и бросил в их сторону ручную осколочную гранату.

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В результате взрыва девять человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие получают медицинскую помощь.

Подозреваемого задержали. На месте работает следственно-оперативная группа.