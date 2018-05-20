На Ивано-Франковщине мужчина бросил гранату в толпу: много раненых
В селе Лесная Тарновица на Ивано-Франковщине вечером 21 мая сержант бросил гранату в группу людей, с которыми конфликтовал.
Об этом в Facebook написал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
Происшествие случилось неподалеку от местного кафе. 25-летний парень поссорился с жителями и бросил в их сторону ручную осколочную гранату.
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В результате взрыва девять человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие получают медицинскую помощь.
Подозреваемого задержали. На месте работает следственно-оперативная группа.
Источник: 24 Канал
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