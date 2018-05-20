На Івано-Франківщині чоловік кинув гранату в натовп: багато поранених

В селі Лісна Тарновиця на Івано-Франківщині ввечері 21 травня сержант ЗСУ кинув гранату у групу людей, з якими конфліктував.

Про це у Facebook написав перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Подія трапилася неподалік від місцевого кафе. 25-річний хлопець посварився з жителями та кинув у їх бік ручну осколкову гранату.

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У результаті вибуху дев‘ять осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості. Наразі постраждалі отримують медичну допомогу.

Підозрюваного затримали. На місті працює слідчо-оперативна група.