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На Киевщине группа мужчин захватила в заложники бабушку

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На Киевщине группа мужчин захватила в заложники бабушку
На Киевщине группа мужчин захватила в заложники бабушку / Фото пресс-службы Нацполиции

В селе Великополовецкое Киевской области, в одном из магазинов группа неизвестных мужчин напала на продавца. Избили, связали руки, ноги, и похитили 14 тысяч гривен. После чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Полицейские установили машину преступников и начали их преследовать. В городе Белая Церковь, убегая от полицейских, водитель не справился с управлением и съехал в кювет – нападавшие бросились бежать.

Двое из них успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. На мольбы их бабушки преступники отпустили детей. Однако оставили в заложниках саму бабушку. Несмотря на все их преступные усилия, работникам полиции удалось быстро освободить 75-летнюю пенсионерку и задержать молодчиков,
– рассказывают в полиции.

Вскоре группа реагирования патрульной полиции задержала других участников нападения. На момент задержания в автомобиле с иностранными государственными номерами полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

Злоумышленниками оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов, 53, 38, 37-летнего возраста и самому младшему участнику преступной группы 23 года. Все ранее судимые за совершение тяжких имущественных преступлений,
– отметили в полиции.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. Сейчас мужчины подозреваются в совершении двух разбойных нападений. Работники полиции проверяют их на причастность к совершению других преступлений на территории столичной области.

Теги: Полиция заложники Новости Киева
Источник: 24 Канал
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