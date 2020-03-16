На лекарства нам понадобится 12 – 13 миллиардов гривен, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине понадобится примерно 12 – 13 миллиардов гривен на лечение коронавируса. Для этого планируют создать отдельный фонд.

Помощь президент ожидает получить от олигархов. Об этом Владимир Зеленский сообщил в эфире программы "Свобода слова". Читайте также В субботу доставят миллион экспресс-тестов для выявления коронавируса: Зеленский Нам понадобится минимум 12 – 13 миллиардов гривен на лечение коронавируса,

– заявил президент. Новость дополняется...