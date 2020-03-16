На лекарства нам понадобится 12 – 13 миллиардов гривен, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине понадобится примерно 12 – 13 миллиардов гривен на лечение коронавируса. Для этого планируют создать отдельный фонд.
Помощь президент ожидает получить от олигархов. Об этом Владимир Зеленский сообщил в эфире программы "Свобода слова".
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Нам понадобится минимум 12 – 13 миллиардов гривен на лечение коронавируса,
– заявил президент.
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