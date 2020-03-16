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      На лекарства нам понадобится 12 – 13 миллиардов гривен, – Зеленский

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      Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине понадобится примерно 12 – 13 миллиардов гривен на лечение коронавируса. Для этого планируют создать отдельный фонд.

      Помощь президент ожидает получить от олигархов. Об этом Владимир Зеленский сообщил в эфире программы "Свобода слова".

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      Нам понадобится минимум 12 – 13 миллиардов гривен на лечение коронавируса,
      – заявил президент.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Коронавирус в Украине Здоровье Деньги Карантин в Украине 2020
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