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      На ліки нам знадобиться 12 – 13 мільярдів гривень, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Зеленський про витрати на лікування коронавірусу / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні знадобиться приблизно 12 – 13 мільярдів гривень на лікування коронавірусу. Для цього планують створити окремий фонд.

      Допомогу президент очікує отримати від олігархів. Про це Володимир Зеленський повідомив в ефірі програми "Свобода слова".

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      Нам знадобиться щонайменше 12 – 13 мільярдів гривень на лікування коронавірусу,
      – зазначив президент.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Новини України Новини політики Гроші
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