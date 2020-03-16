На ліки нам знадобиться 12 – 13 мільярдів гривень, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні знадобиться приблизно 12 – 13 мільярдів гривень на лікування коронавірусу. Для цього планують створити окремий фонд.
Допомогу президент очікує отримати від олігархів. Про це Володимир Зеленський повідомив в ефірі програми "Свобода слова".
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Нам знадобиться щонайменше 12 – 13 мільярдів гривень на лікування коронавірусу,
– зазначив президент.
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