На Луганщине 46 тысяч человек уже третий день без воды

Из-за долгов три города Луганской области остались без водоснабжения. Из-за этого приостановила работу котельная. Жителям подвозят питьевую и техническую воду.

Известно, что по состоянию на 26 декабря в Луганской области без воды остаются 46 тысяч абонентов населенных пунктов Лисичанск, Приволье и Новодружеск. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Воду отключили 24 декабря, когда из-за задолженности 7 насосных станций региона отключили от электроснабжения. Из-за этого без воды остались 80 тысяч человек, а также 35 учебных заведений и 25 медицинских учреждений.

Из-за отсутствия воды в системе 25 декабря в Лисичанске остановила работу котельная. Поэтому без тепла остались более 5 тысяч абонентов, а также 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинских учреждения.