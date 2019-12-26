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      На Луганщине 46 тысяч человек уже третий день без воды

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      Воду в трех городах Луганщины отключили еще 24 декабря / unn.com.ua

      Из-за долгов три города Луганской области остались без водоснабжения. Из-за этого приостановила работу котельная. Жителям подвозят питьевую и техническую воду.

      Известно, что по состоянию на 26 декабря в Луганской области без воды остаются 46 тысяч абонентов населенных пунктов Лисичанск, Приволье и Новодружеск. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

      Читайте больше: Донбасс может остаться без воды: детали

      Воду отключили 24 декабря, когда из-за задолженности 7 насосных станций региона отключили от электроснабжения. Из-за этого без воды остались 80 тысяч человек, а также 35 учебных заведений и 25 медицинских учреждений.

      Из-за отсутствия воды в системе 25 декабря в Лисичанске остановила работу котельная. Поэтому без тепла остались более 5 тысяч абонентов, а также 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинских учреждения.

      Цены на топливо в Украине продолжают падать
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости Луганска Лисичанск Оккупированные территории Коммунальные услуги
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