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      На Луганщині 46 тисяч людей уже третій день без води

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      Воду у трьох містах Луганщини відключили ще 24 грудня / unn.com.ua

      Через борги три міста Луганської області залишилися без водопостачання. Через це призупинила роботу котельня. Мешканцям підвозять питну та технічну воду.

      Відомо, що станом на 26 грудня на Луганщині без води залишаються 46 тисяч абонентів населених пунктів Лисичанськ, Привілля та Новодружеськ. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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      Воду відключили 24 грудня, коли через заборгованість 7 насосних станцій регіону відключили від електропостачання. Через це без води залишилися 80 тисяч людей, а також 35 навчальних закладів і 25 медичних закладів.

      Через відсутність води у системі 25 грудня у Лисичанську зупинила роботу котельня. Тож без тепла залишилися більше 5 тисяч абонентів, а також 3 школи, 3 дитячих садочки та 4 медичні заклади.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини Луганська Лисичанськ Окуповані території Комунальні послуги
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