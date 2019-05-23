На Майдане чистят Стелу Независимости: впечатляющие фото и видео

В рамках социальной акции Clean day в Киеве взялись за чистку одного из символов города – Стелы Независимости. Работы продлятся два года, однако уже сейчас можно увидеть разительный контраст между "до" и "после".

По словам представительницы сервисной компании "Инвайт" Татьяны Давидович, стелу планировали помыть давно и вот ко Дню Киева все-таки решили это сделать, пишет "Укринформ".

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Работами занимаются более 25 работников, среди которых клинеры, альпинисты и инженерный персонал, который отвечает за подключение к воде. За первый день часть колонны уже почистили. Для этого используются специальные моющие средства для удаления копоти, известкового налета и граффити, чтобы не повредить поверхность белого мрамора.



Часть колонны уже почистили // The Village

Поскольку высота памятника составляет 62 метра, то к работам привлекли две автовышки и автоцистерну с водой. Но до верхушки добраться все равно не удастся. С такой техникой максимум – это 28 метров в высоту. Дело в том, что сейчас перекрытие Майдана не позволяет подогнать туда крупногабаритную пожарную технику. В клининговой компании пообещали полностью закончить очистку монумента после реконструкции Майдана, когда работы технически можно будет выполнить.



На данном этапе почистят только половину стелы //The Village

Все наклейки и плакаты, которые остались на Стеле со времен Майдана убирать не будут.

На Майдане в Киеве чистят Стелу Независимости: видео