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      На Майдане чистят Стелу Независимости: впечатляющие фото и видео

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      На Майдане чистят Стелу Независимости: впечатляющие фото и видео
      / the-village.com.ua

      В рамках социальной акции Clean day в Киеве взялись за чистку одного из символов города – Стелы Независимости. Работы продлятся два года, однако уже сейчас можно увидеть разительный контраст между "до" и "после".

      По словам представительницы сервисной компании "Инвайт" Татьяны Давидович, стелу планировали помыть давно и вот ко Дню Киева все-таки решили это сделать, пишет "Укринформ".

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      Работами занимаются более 25 работников, среди которых клинеры, альпинисты и инженерный персонал, который отвечает за подключение к воде. За первый день часть колонны уже почистили. Для этого используются специальные моющие средства для удаления копоти, известкового налета и граффити, чтобы не повредить поверхность белого мрамора.


      Часть колонны уже почистили // The Village

      Поскольку высота памятника составляет 62 метра, то к работам привлекли две автовышки и автоцистерну с водой. Но до верхушки добраться все равно не удастся. С такой техникой максимум – это 28 метров в высоту. Дело в том, что сейчас перекрытие Майдана не позволяет подогнать туда крупногабаритную пожарную технику. В клининговой компании пообещали полностью закончить очистку монумента после реконструкции Майдана, когда работы технически можно будет выполнить.


      На данном этапе почистят только половину стелы //The Village

      Все наклейки и плакаты, которые остались на Стеле со времен Майдана убирать не будут.

      На Майдане в Киеве чистят Стелу Независимости: видео

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      Теги: Новости Украины Новости культуры Новости Киева
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