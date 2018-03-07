На месте авиакатастрофы российского вертолета в Чечне обнаружили выжившего

По обновленным данным, в результате авиакатастрофы вертолета российских пограничников в Чечне погибли шесть человек. Один из тех, кто находился на борту, выжил.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источники в штабе ликвидации последствий авиакатастрофы.

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В то же время источник в штабе сообщил, что вертолет Ми-8, по предварительным данным, столкнулся со скалой в сложных метеоусловиях. Катастрофа произошла возле горы Тебулосмта на высоте более четырех тысяч метров, в то время, когда «погода испортилась, сгустился туман, наблюдалась плохая видимость".

"По предварительным данным, в условиях сильного снега и дождя экипаж не заметил приближения к скале, и одной из частей фюзеляжа вертолет ее задел", – сказал собеседник.

Напомним, 7 марта в Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий пограничникам.