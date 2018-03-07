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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В России разбился вертолет с силовиками: есть погибшие

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Вертолет Ми-8 (иллюстрация)
Вертолет Ми-8 (иллюстрация) / Соцсети

В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, который принадлежит одной из спецслужб. По предварительным данным, в результате катастрофы погибли 8 человек.

Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на источники в экстренных службах.

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Так, по информации "РИА Новости", на борту находились 9 человек, 5 из которых погибли.

Как подчеркивают журналисты, вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе, причины выясняются.

Между тем источник ТАСС утверждает, что погибших несколько больше – до 8 человек.

По словам собеседника ресурса, вертолет принадлежит российским пограничникам.

Напомним, 6 марта российский транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим.

В результате катастрофы погибли 39 военнослужащих, среди которых были как бойцы ЧВК "Вагнера", так и российский генерал.

Теги: Новости России Жертвы авиация Чечня
Источник: 24 Канал
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