В России разбился вертолет с силовиками: есть погибшие

В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, который принадлежит одной из спецслужб. По предварительным данным, в результате катастрофы погибли 8 человек.

Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на источники в экстренных службах.

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Так, по информации "РИА Новости", на борту находились 9 человек, 5 из которых погибли.

Как подчеркивают журналисты, вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе, причины выясняются.

Между тем источник ТАСС утверждает, что погибших несколько больше – до 8 человек.

По словам собеседника ресурса, вертолет принадлежит российским пограничникам.

Напомним, 6 марта российский транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим.



В результате катастрофы погибли 39 военнослужащих, среди которых были как бойцы ЧВК "Вагнера", так и российский генерал.