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У Росії розбився гелікоптер із силовиками: є загиблі

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Гелікоптер Мі-8 (ілюстрація)
Гелікоптер Мі-8 (ілюстрація) / Соцмережі

У Чечні зазнав аварії вертоліт Мі-8, який належить одній із спецслужб. За попередніми даними, в результаті катастрофи загинули 8 осіб.

Про це повідомляють російські інформаційні агенції з посиланням на джерела в екстрених службах.

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Так, за інформацією "РИА Новости", на борту перебували 9 осіб, 5 з яких загинули.

Як підкреслюють журналісти, вертоліт упав в ущелину Хангіхой в Ітум-Калінському районі, причини з'ясовуються.

Натомість джерело ТАСС переконує, що загиблих дещо більше – до 8 осіб.

За словами співрозмовника ресурсу, гелікоптер належить російським прикордонникам.

Нагадаємо, 6 березня російський транспортний літак Ан-26 під час заходу на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився.

Внаслідок катастрофи загинули 39 військовослужбовців, серед яких були як бійці ПВК "Вагнера", так і російський генерал.

Теги: Новини Росії авіація Жертви Чечня
Джерело: 24 Канал
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