На місці авіакатастрофи російського гелікоптера в Чечні виявили того, хто вижив

За оновленими даними, внаслідок авіакатастрофи гелікоптера російських прикордонників у Чечні загинуло шестеро осіб. Один із тих, хто перебував на борту, вижив.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на джерела в штабі ліквідації наслідків авіакатастрофи.

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У той же час джерело в штабі повідомило, що вертоліт Мі-8, за попередніми даними, зіткнувся зі скелею в складних метеоумовах. Катастрофа сталася у гори Тебулосмта на висоті понад чотири тисячі метрів, у той час, коли "погода зіпсувалася, згустився туман, спостерігалася погана видимість".

"За попередніми даними, в умовах сильного снігу та дощу екіпаж не помітив наближення зі скелею, і однією з частин фюзеляжу вертоліт її зачепив", – сказав співрозмовник.

Нагадаємо, 7 березня у Чечні зазнав аварії вертоліт Мі-8, який належить прикордонникам.