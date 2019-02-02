На месте, где погиб Кузьма, устроили масштабный автопробег: фото и видео

В четвертую годовщину гибели Андрея Кузьменко в Кривом Роге на месте, где погиб певец в ДТП, организовали уже традиционный автопробег памяти.

Колонна автомобилей двинулась из Кривого Рога в село Лозоватка. Там второго февраля 2015 года попал в аварию. Его авто столкнулось с молоковозом и Кузьма Скрябин погиб.

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На месте его гибели стоит памятный знак. Поклонники Кузьмы возложили к нему цветы и зажгли лампадки.



Андрея Кузьменко почтили в Кривом Роге



Автопробег в Кривом Роге

В Кривом Роге почтили память Кузьмы

"Важно помнить Андрея, ведь этот человек, который погиб 4 года назад в ужасной аварии после концерта, оставила очень большой след для украинцев, и для меня лично. Автопробег состоялся, поэтому мы будем помнить Андрея. Он живет в наших сердцах", – сказал оганизатор автопробега памяти Николай Чирва.

Памятный знак Андрею Кузьменко

В Кривом Роге в память о Кузьме Скрябине устроили автопробег: видео

Что случилось с Андреем Кузьменко в 2015 году?В 2015 году лидер музыкальной группы "Скрябин" погиб в дорожно-транспортном происшествии возле села Лозоватка (Криворожский район Днепропетровской области). Его авто столкнулось с молоковозом. От полученных травм, Андрей Кузьменко погиб на месте аварии.



Накануне смерти, 1 февраля, Андрей Кузьменко вместе с группой "Скрябин" дал концерт в Кривом Роге.



Прощание с исполнителем состоялось во Львове в Преображенской церкви. Похоронен Кузьменко на Брюховицком кладбище, что на Львовщине, в семейном склепе Кузьменко. У певца осталось дочь Мария-Барбара, жена Светлана и родители Ольга и Виктор Кузьменко.