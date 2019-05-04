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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      На месте Зеленского я бы не распускал парламент, – Солонтай

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      Если инаугурация будет 19 мая, то новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский теоретически успеет распустить парламент и найти для этого основания.

      Об этом в прямом эфире 24 канала заявил политический эксперт Александр Солонтай.

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      По его мнению, основанием может быть нетрудоспособность коалиции и Верховной Рады. В этом вопросе можно найти много юридических оснований.

      Я не согласен в этой ситуации с Андреем Парубием, хотя это бывает редко в вопросах государственного управления. Однако здесь "место сидения определяет точку зрения". Андрей Парубий смотрит на это как спикер парламента, чтобы досрочно не терять своей должности,
      – заявил политолог.

      Он добавил, что президент смотрит на это, как на возможность иметь или не иметь инструмент влияния на Верховную Раду. Не секрет, что президент, который имеет возможность распустить Верховную Раду, может по другому с ней говорить.

      Если он распустит парламент, по моему мнению, он ошибется. Имея возможность, это сделать, он этого не должен делать, лучше встретиться еще раз с ними. Надо поставить вопрос ребром, что нужно наконец начать работать и принять важные законы. И тогда вместе пойдем по новым избирательных правилах, открытых списках. Только, если Верховная Рада скажет, что нет, они не будут работать. Тогда не надо их миловать,
      – сказал Александр Солонтай.

      "Просто взять и распустить чем поскорее парламент в угоду гражданам Украины, которые осуждают всю политику и ненавидят Верховную Раду, тогда не получится извлечь из этого никакой пользы для государственного управления. Тогда получим внеочередные выборы по старым правилам, а в результате ничем не лучшую Верховную Раду", – подытожил политический эксперт.

      Очередные парламентские выборы в Украине должны состояться 27 октября. Согласно закону, досрочные выборы могут состояться в конце июля-начале августа 2019 года. Выборы пройдут по старой смешанной системе.

      Сам новоизбранный президент Владимир Зеленский считает, что еще рано говорить о возможном роспуске парламента. Отметив, что у него еще нет полномочий. 4 мая на встрече с руководителями фракций парламента будет настаивать, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.

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      Теги: Парламентские выборы 2019 Инаугурация Зеленского Верховная Рада Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости политики
      Источник: 24 канал
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