На министерском заседании Совета Европы Украина затронет тему политзаключенных

Освобождение украинских заложников в России и на оккупированных территориях Украины будет одной из ключевых тем во время встреч главы МИД Украины Павла Климкина на министерском заседании Совета Европы.

Об этом заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

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"17-18 мая в Дании состоится министерское заседание Совета Европы. Защита прав и освобождение наших заложников в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса будет одной из ключевых тем во время встреч Павла Климкина на этом мероприятии", – отметил Кулеба.

Он добавил, что Совет Европы и другие международные игроки могут и должны сделать больше.

"Мы не устанем настаивать на этом до тех пор, пока все наши политзаключенные не вернутся домой", – подчеркнул он.

Напомним, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.