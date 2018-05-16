На міністерському засіданні Ради Європи Україна порушить тему політв'язнів

Звільнення українських заручників в Росії та на окупованих територіях України буде однією з ключових тем під час зустрічей голови МЗС України Павла Клімкіна на міністерському засіданні Ради Європи.

Про це заявив постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

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"17-18 травня в Данії відбудеться міністерське засідання Ради Європи. Захист прав і звільнення наших заручників в Росії та на окупованих територіях Криму і Донбасу буде однією з ключових тем під час зустрічей Павла Клімкіна на цьому заході", – зазначив Кулеба.

Він додав, що Рада Європа та інші міжнародні гравці можуть і мають зробити більше.

"Ми не втомимося наполягати на цьому до тих пір, поки усі наші політв'язні не повернуться додому", – наголосив він.

Нагадаємо, незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.