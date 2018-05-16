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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На міністерському засіданні Ради Європи Україна порушить тему політв'язнів

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На міністерському засідання Ради Європи Україна порушить тему політв'язнів
На міністерському засідання Ради Європи Україна порушить тему політв'язнів / ua.news/ua

Звільнення українських заручників в Росії та на окупованих територіях України буде однією з ключових тем під час зустрічей голови МЗС України Павла Клімкіна на міністерському засіданні Ради Європи.

Про це заявив постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook

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"17-18 травня в Данії відбудеться міністерське засідання Ради Європи. Захист прав і звільнення наших заручників в Росії та на окупованих територіях Криму і Донбасу буде однією з ключових тем під час зустрічей Павла Клімкіна на цьому заході", – зазначив Кулеба. 

Він додав, що Рада Європа та інші міжнародні гравці можуть і мають зробити більше.

"Ми не втомимося наполягати на цьому до тих пір, поки усі наші політв'язні не повернуться додому", – наголосив він.

Нагадаємо, незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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