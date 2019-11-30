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      На Монблане сошла лавина: погибли лыжники – видео

      59 Читати новину українською
      Стихия унесла жизни 2 человек / independent.co.uk

      На самой высокой вершине Альп, Монблане, сошла лавина. В результате погибли двое лыжников, которые находились за пределами подготовленных трасс.

      Снежные массы накрыли сразу нескольких человек. Спасатели подтвердили смерть двух лыжников, оба – жители Италии, пишет La Repubblica.

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      Лавина сошла на высоте 3 тысяч метров недалеко от станции канатной дороги, расположенной с итальянской стороны. Этот район между Италией и Францией является очень популярным среди фрирайдеров.

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      К слову, недавно в Словакии погибли двое украинских альпинистов – 67-летний инструктор Владимир Михалко и 30-летняя Ирина Скрылева. Трагедия произошла ночью 28 ноября во районе Высоких Татр при спуске с вершины.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Чрезвычайное происшествие Жертвы
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