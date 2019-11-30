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      На Монблані зійшла лавина: загинули лижники – відео

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      Стихія забрала життя 2 людей / independent.co.uk

      На найвищій вершині Альп, Монблані, зійшла лавина. У результаті загинули двоє лижників, які перебували за межами підготовлених трас.

      Снігові маси накрили одразу кількох осіб. Рятувальники підтвердили смерть двох лижників, обоє – жителі Італії, пише La Repubblica.

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      Стихія зійшла на висоті 3000 метрів неподалік від станції канатної дороги, розташованої з італійського боку. Цей район між Італією та Францією є дуже популярним серед фрірайдерів.

      Рятувальна операція на Монблані: відео 

       

      До слова, нещодавно у Словаччині загинули двоє українських альпіністів – 67-річний інструктор Володимир Михалко та 30-річна Ірина Скрильова. Трагедія трапилася вночі 28 листопада у районі Високих Татр під час спуску з вершини.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Надзвичайні ситуації Жертви
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