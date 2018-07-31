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На Николаевщине русский язык потерял статус регионального: решение суда

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На Николаевщине суд лишил русский язык статуса регионального
На Николаевщине суд лишил русский язык статуса регионального / Иллюстративное фото

Николаевский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры области о признании недействительным решения областного совета за 2012 год о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

"Николаевским окружным административным судом удовлетворен иск первого заместителя прокурора Николаевской области о признании противоправным и недействительным решения Николаевского областного совета за 07.09.2012 №4 "О реализации требований закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Николаевской области", – говорится в сообщении прокуратуры.

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Там также напомнили, что этим решением облсовет в 2012 году признал, что на территории Николаевской области наряду с украинским языком как государственным действует русский язык как региональный, и к нему применяются меры, направленные на использование региональных языков.

Напомним, в феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал данный закон не соответствующим Основному закону страны, а решения и выводы КС являются обязательными и окончательными.

Теги: Новости Украины Законодательство языковый вопрос Новости Николаева
Источник: 24 канал
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