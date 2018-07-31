На Миколаївщині російська мова втратила статус регіональної: рішення суду

Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури області про визнання недійсним рішення обласної ради від 2012 року про надання російській мові статусу регіональної.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області.

"Миколаївським окружним адміністративним судом задоволено позов першого заступника прокурора Миколаївської області про визнання протиправним та нечинним рішення Миколаївської обласної ради від 07.09.2012 №4 "Про реалізацію вимог закону України "Про засади державної мовної політики" в Миколаївській області", – мовиться у повідмоленні прокуратури.

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Там також нагадали, що цим рішенням облрада у 2012 році визнала, що на території Миколаївської області поряд з українською мовою як державною діє російська мова як регіональна і до неї застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов.

Нагадаємо, у лютому 2018 року Конституційний суд України визнав зазначений закон таким, що не відповідає Основному закону країни, а рішення і висновки КС є обов'язковими і остаточними.