На Новый год британец выиграл в лотерею 115 миллионов фунтов

31 декабря британцу удалось сорвать джекпот европейской лотереи EuroMillions. Мужчине досталось целых 115 миллионов фунтов.

Об этом сообщает Sky News.

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Такая кругленькая сумма стала четвертым крупнейшим выигрышем в истории Великобритании.

Отметим, что британцам очень везет в лотерее. Например, месяц назад также сорвали куш. Эндрю Кларк из Линкольншира выиграл в EuroMillions 76 миллионов фунтов. Интересно, что мужчинанашел свой выигрышный билет случайно и уже через шесть недель после розыгрыша. Дело в том, что Кларк имеет довольно много лотерейных билетов в своем фургоне. Когда же после розыгрыша за вознаграждением никто не обратился, то семья мужа убедила его проверить все неиспользованные билеты. Среди них был и "счастливец".

Самый большой джекпот сорвали в 2011-м. Тогда пара из Северного Эршира выиграла 161 миллион фунтов.



Мужчина выиграл 115 миллионов фунтов в лотерее