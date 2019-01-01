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      В США полицейские подавлены потерей грузовика с пончиками: забавные фото

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      В США полицейские подавлены из-за потери грузовика с пончиками
      В США полицейские подавлены из-за потери грузовика с пончиками / Фото из открытых источников

      Сотрудники полиции штата Кентукки, охваченные скорбью, поделились в соцсетях болью от потери грузовика, перевозившего пончики. К ним присоединилась вся полиция страны.

      Для местной полиции уничтожение пожаром фургона с пончиками оказалось настоящей потерей.

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      Водитель фургона компании Krispy Kreme Donuts, проезжая по городу, заметил, что из задней части его авто валит дым. Оказалось, что огонь уничтожил все пончики, которые перевозила машина.

      Департамент полиции в Лексингтоне выложил сообщение в Twitter, на котором видно, что полицейские, убитые горем, стоят рядом со сгоревшим грузовиком и не скрывают своих эмоций.

      На публикацию обратили внимание правоохранители и полицейские со всей страны. Они выражали понимание и сочувствие своим коллегам из Кентукки.

      В этой работе есть вещи, которые невозможно стереть из памяти. В это трагическое время мои мысли с офицерами полиции Лексингтона,
      – написал офицер из Северной Каролины.

      "Мы чувствуем вашу боль и, пожалуйста, сообщите нам, если бы вы хотели, чтобы мы обратились к нашим друзьям в Нью-Йорке, чтобы они прислали пончики". Свои соболезнования выразили и представители 14-го полицейского участка Чикаго. А полицейские из Оксфорда, что в штате Миссисипи, комично отреагировали мемом: "Почему?!"

      Скріншот коментаря
      Скриншот комментария

      Телеканал Lex 18 обнародовал видео пожара. Пожарным удалось потушить огонь, однако причина возгорания до сих пор не установлена.

       

      Теги: Пожар Новости США Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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