У США поліцейські пригнічені втратою вантажівки з пончиками: кумедні фото

Працівники поліції штату Кентуккі, охоплені скорботою, поділилися у соцмережах болем від втрати вантажівки, що перевозила пончики. До них долучилася вся поліція країни.

Для місцевої поліції знищення пожежою фургону з пончиками виявилося справжньою втратою.

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Водій фургону компанії Krispy Kreme Donuts, проїждждаючи містом, помітив, що з задньої частини його авто валить дим. Виявилося, що вогонь знищив усі пончики, які перевозила автівка.

Департамент поліції у Лексінгтоні виклав повідомлення у Twitter, на якому видно, що поліцейські, вбиті горем, стоять поруч зі згорілою вантажівкою і не приховують своїх емоцій.

На публікацію звернули увагу правоохоронці та поліцейські з усієї країни. Вони висловлювали розуміння і співчуття своїм колегам з Кентуккі.

У цій роботі є речі, які неможливо стерти з пам'яті. У цей трагічний час мої думки з офіцерами поліції Лексінгтона,

– написав офіцер з Північної Кароліни.

"Ми відчуваємо ваш біль і, будь ласка, повідомте нас, якщо б ви хотіли, щоб ми звернулися до наших друзів у Нью-Йорку, щоб вони надіслали пончики". Свої співчуття висловили і представники 14-го поліцейського відділку Чикаго. А поліцейські з Оксфорду, що в штаті Міссісіпі, комічно відреагували мемом: "Чому?!"



Скріншот коментаря

Телеканал Lex 18 оприлюднив відео пожежі. Пожежникам вдалося загасити вогонь, проте причина загоряння досі не встановлена.