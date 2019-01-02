На Новий рік британець виграв у лотерею 115 мільйонів фунтів

31 грудня британцю пощастило зірвати джекпот європейської лотереї EuroMillions. Чоловіку дісталось цілих 115 мільйонів фунтів.

Про це повідомляє Sky News.

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Така кругленька сума стала четвертим найбільшим виграшем в історії Великобританії.

Зазначимо, що британцям дуже щастить у лотереї. Наприклад, місяць тому також зірвали куш. Ендрю Кларк з Лінкольншира виграв у EuroMillions 76 мільйонів фунтів. Цікаво, що чоловік знайшов свій виграшний квиток випадково і вже за шість тижнів після розіграшу. Справа у тому, що Кларк мав доволі багато лотерейних квитків у своєму фургоні. Коли ж після розіграшу за винагородою ніхто не звернувся, то родина чоловіка переконала його перевірити всі невикористані квитки. Серед них був і "щасливець".

Найбільший джекпот зірвали у 2011-му. Тоді пара з Північного Ершира виграла 161 мільйон фунтів.



Чоловік виграв 115 мільйонів фунтів у лотереї