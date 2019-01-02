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      На Новий рік британець виграв у лотерею 115 мільйонів фунтів

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      Це четвертий найбільший джекпот в історії країни
      Це четвертий найбільший джекпот в історії країни / news.sky.com

      31 грудня британцю пощастило зірвати джекпот європейської лотереї EuroMillions. Чоловіку дісталось цілих 115 мільйонів фунтів.

      Про це повідомляє Sky News

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      Така кругленька сума стала четвертим найбільшим виграшем в історії Великобританії. 

      Зазначимо, що британцям дуже щастить у лотереї. Наприклад, місяць тому також зірвали куш. Ендрю Кларк з Лінкольншира виграв у EuroMillions 76 мільйонів фунтів. Цікаво, що чоловік знайшов свій виграшний квиток випадково і вже за шість тижнів після розіграшу. Справа у тому, що Кларк мав доволі багато лотерейних квитків у своєму фургоні. Коли ж після розіграшу за винагородою ніхто не звернувся, то родина чоловіка переконала його перевірити всі невикористані квитки. Серед них був і "щасливець". 

      Найбільший джекпот зірвали у 2011-му. Тоді пара з Північного Ершира виграла 161 мільйон фунтів.


      Чоловік виграв 115 мільйонів фунтів у лотереї

       

      Теги: Великобританія Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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