На оккупированной Луганщине вспыхнули споры из-за передела рынка, – ИС

В ряде приграничных населенных пунктов на оккупированной части Луганской области продолжаются разборки оккупационной "власти" и криминалитета за контрабандные потоки.

Об этом на своем сайте сообщает "Информационное сопротивление".

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Разборки серьезные – с жертвами и стрельбой. По состоянию на конец текущей недели, как минимум пятеро человек погибли. Осмелевший криминал, судя по всему, "под крышей" "правоохранителей ЛНР" затеял очередной передел "рынка",

говорится в сообщении.

В ИС считают, что к такой ситуации привело "сужение кормовой базы".

"Структура, которая была раньше, – большая контрабанда – через "служивых", средняя и мелкая – через бандитов, перестала удовлетворять бандитов, следовательно, и оккупационные "силовые структуры". Они решили подмять и крупную товарную контрабанду. Возможны новые разборки, которые к тому же явно претендуют на высший уровень тех, кто будет разбираться", – добавляют в группе.

Напомним, недавно пограничники отправили дополнительные резервы на границу с Румынией на Закарпатье и Буковине в связи с активизацией контрабанды. Этот участок границы стал самым проблемным в плане нелегального трафика сигарет.