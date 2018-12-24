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      На окупованій Луганщині спалахнули суперечки через переділ ринку, – ІС

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      На Луганщині тривають розбірки через контрабанду між поплічниками окупантів
      На Луганщині тривають розбірки через контрабанду між поплічниками окупантів / ІС

      У низці прикордонних населених пунктів окупованої частини Луганської області тривають розбірки окупаційної "влади" і криміналітету за контрабандні потоки.

      Про це на своєму сайті повідомляє "Інформаційний спротив".

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      Розбірки серйозні – із жертвами і стріляниною. Станом на кінець поточного тижня, як мінімум п'ятеро осіб загинуло. Осмілілий кримінал, зважаючи на все, "під дахом" "правоохоронців ЛНР" затіяв черговий переділ "ринку",
      мовиться у повідомленні.

      В ІС вважають, що до такої ситуації привело "звуження кормової бази".

      "Структура, яка була раніше, – велика контрабанда – через "служивих", середня та дрібна – через бандитів, перестала задовольняти бандитів, отже, і окупаційні "силові структури". Вони вирішили підім'яти і велику товарну контрабанду. Можливі нові розбірки, які до того ж явно претендують на вищий рівень тих, хто розбиратиметься", – додають у групі.

      Нагадаємо, нещодавно прикордонники відправили додаткові резерви на кордон з Румунією на Закарпатті та Буковині у зв'язку з активізацією контрабанди. Ця ділянка кордону стала найпроблемнішою у плані нелегального трафіку сигарет.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Контрабанда
      Джерело: 24 Канал
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