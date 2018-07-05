На оккупированном Донбассе назревает экологическая катастрофа: Тымчук раскрыл детали

В оккупированной Горловке Донецкой области экологическая ситуация достигла угрожающей грани, из-за чего значительно увеличилась смертность среди местного населения.

Об этом сообщил координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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По его словам, количество смертей среди местных жителей растет от токсического отравления метаном и загрязнения источников питьевой воды.

"Указанная ситуация возникла в связи с закрытием шахт и остановкой добычи угля в районе этого н. п., в результате чего наблюдается процесс поднятия шахтных вод и затопления нижних шахтных горизонтов. Вода с нижних горизонтов, поднимаясь, выталкивает на поверхность метан и другие ядовитые газы", – рассказал Тымчук.