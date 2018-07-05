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На окупованому Донбасі назріває екологічна катастрофа: Тимчук розкрив деталі

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В окупованій Горлівці гинуть люди через погіршення екології
В окупованій Горлівці гинуть люди через погіршення екології / Фото з відкритих джерел

В окупованій Горлівці на Донеччині екологічна ситуація сягнула загрозливої межі, через що значно збільшилась смертність серед місцевого населення.

Про це повідомив координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, кількість смертей серед місцевих жителів зростає від токсичного отруєння метаном і забруднення джерел питної води. 

"Зазначена ситуація виникла у зв'язку із закриттям шахт і зупинкою видобутку вугілля в районі цього н. п., в результаті чого спостерігається процес підняття шахтних вод і затоплення нижніх шахтних горизонтів. Вода з нижніх горизонтів, піднімаючись, виштовхує на поверхню метан та інші отруйні гази", – розповів Тимчук.

 

Теги: Новини України Горлівка Екологія Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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